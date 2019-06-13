Россияне назвали самый любимый отечественный мультфильм

Знаменитый советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Такие данные выявил опрос, проведенный ВЦИОМ. Второе место досталось картине «Каникулы в Простоквашино», замкнул тройку «Маша и медведь».

К слову, в этом году мультипликационная картина «Ну, погоди!» отмечает 50-летний юбилей. История мультсериала началась в 1969 году, когда режиссер Геннадий Сокольский снял «нулевую» серию для мультжурнала «Веселая карусель».

Число россиян, которые поставили «Ну, погоди!» на первое место, выросло по сравнению с 2016-м годом: сегодня за него отдали голоса 65% респондентов, тогда как три года назад их было 59%. За «Каникулы в Простоквашино» проголосовали 31% россиян (16% в 2016 году). А мультсериал «Маша и медведь» нравится 16% опрошенных (26% в 2016 году).

Также любимыми мультфильмами россияне называют «Винни-Пуха» (13%), «Чебурашку и крокодила Гену» (10%), «Кота Леопольда» и «Ежика в тумане» (по 8%).