NASA обнаружило в дюнах на Марсе лого Star Trek

Орбитальный аппарат NASA, исследующий Марс, обнаружил на Красной планете «все виды фантастических образований», напоминающие то ли Pac-Man, то ли логотип Star Trek. Об этом пишет издание CNET.

Съемочная группа MRO HiRise из Университета Аризоны предположила, что скорее всего все увидят, что рисунок, обнаруженный в дюнах Марса похож на «знаменитый логотип».

При этом, образование на Красной планете имеет долгую геологическую историю, поскольку серповидная дюна стала островом в море лавы. В итоге песок из-за ветров сдулся с этого «островка».

По словам специалистов, их называют «слепками дюн», так как они зафиксировали присутствие дюн, окруженных лавой. Однако ученые добавляют, что сходство с лого «Звездного пути» является совпадением, потому что фанаты Star Trek: «Еще не добрались до Марса. Пока не добрались».

Ранее NASA опубликовало уникальную 360-градусную панораму Марса.