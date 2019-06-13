Певец Шура продает зубы ради «новой квартиры»
Звезда 90-х Шура опубликовал фото, на котором запечатлен со старыми вставными зубами, лежащими на ладони.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Российский певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) заявил, что собирает деньги на новую квартиру и продает свои зубы. Об этом он написал в Instagram.
«Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы», - сказал он, публикуя фото.
Поп-исполнитель приложил фотографию, на которой он держит в руках вставную челюсть. Подписчики певца неоднозначно отреагировали на заявление звезды 90-х. Некоторые стали интересоваться стоимостью, другие предположили, что же Шура предложит в будущем.
«Думаю, у большинства наоборот: продают квартиру, собирают на зубы», - отметил один из пользователей.
Напомним, весной поп-звезда лишился собственного жилья, поскольку суд в Москве отклонил иск Шуры, пытавшегося вернуть свою квартиру.