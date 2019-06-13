Певец Шура продает зубы ради «новой квартиры»

Российский певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) заявил, что собирает деньги на новую квартиру и продает свои зубы. Об этом он написал в Instagram.

«Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы», - сказал он, публикуя фото.

Поп-исполнитель приложил фотографию, на которой он держит в руках вставную челюсть. Подписчики певца неоднозначно отреагировали на заявление звезды 90-х. Некоторые стали интересоваться стоимостью, другие предположили, что же Шура предложит в будущем.

© shuramedvedev, Instagram

«Думаю, у большинства наоборот: продают квартиру, собирают на зубы», - отметил один из пользователей.

Напомним, весной поп-звезда лишился собственного жилья, поскольку суд в Москве отклонил иск Шуры, пытавшегося вернуть свою квартиру.