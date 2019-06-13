Град размером с грейпфрут выпал в трех странах Европы

Жители сразу трех европейских стран пострадали от града, который по размеру был почти равен грейпфрутам. Столь крупные осадки были зафиксированы в Словении, Хорватии и Германии, которые находились под воздействием одного и того же атмосферного фронта.

По словам очевидцев, в некоторых районах Словении из-за града были сильно повреждены автомобили и дома, в которых выбило стекла, пишет Mirror. В соцсетях жители публикуют видео, на котором огромные градины прыгают по газону, как теннисные мячики. В диаметре льдины достигали от 11 до 14 сантиметров, а чтобы растаять им потребовалось 2-3 часа по окончании шторма.

Как отмечает СМИ, больше всего от стихии пострадало словенское поселение Стари Трг об Колпи, где получили повреждения почти 200 домов.