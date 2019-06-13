«Между небом и землей»: посетители «Диво Острова» застряли на высоте 25 метров

В парке развлечений «Диво Остров» вечером 13 июня отключилось электроснабжение, в этот момент остановился один из аттракционов и посетители застряли на высоте 25 метров.

«В парке развлечений пропало электричество, в результате чего посетители на несколько минут оказались между небом и землей», - говорится в сообщении в паблике о Петербурге в Instagram.

Как рассказали в пресс-службе «Ленэнерго», причиной случившегося стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. в районе Крестовского острова. После этого на место происшествия прибыли специалисты, а также были направлены дизель-генераторные установки.

В компании отметили, что авария затрону четыре жилых дома и промзону в Петроградском районе.

В настоящее время электричество в парке восстановлено, а всех застрявших в небе посетителей парка благополучно сняли с аттракциона.