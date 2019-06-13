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Мосгорсуд отменил арест экс-главы Раменского района

Валентина Пескова
23:51 13.06.2019
Постановление об аресте Андрея Кулакова отменено, срок его содержания под стражей сокращен до 24 июня.
Мосгорсуд отменил арест экс-главы Раменского района
© Фото: andrey_n_kulakov Instagram

Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, которого подозревают в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой. Адвокат Кулакова Артем Сарбашев сообщил РИА Новости, что срок содержания под стражей его клиента сокращен до 24 июня.

По словам Сарбашева, Мосгорсуд удовлетворил жалобу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вернув дело в суд первой инстанции.

Адвокат также прокомментировал информацию о якобы обнаруженном ВИЧ-положительном статусе у убитой.

«Даже мы еще не видели результатов этой судебной медицинской экспертизы. Откуда эта информация, я даже не представляю», - сказал Сарбашев.

По его словам, распространение информации о ВИЧ-статусе другого человека, тем более, которого уже нет в живых, является административным правонарушением и даже уголовным преступлением.

Напомним, ранее стало известно, что суд арестовал экс-главу Раменского района Андрея Кулакова до 7 июля. По информации следователей, убийство мужчина совершил в ночь на 2 мая из личной неприязни к 39-летней Исаенковой. Сам он свою причастность к преступлению отрицает.

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