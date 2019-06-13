Вышел трейлер продолжения культового «Сияния»

Кинокомпания Warner Bros. Опубликовала первый трейлер сиквела культового фильма «Сияние» (1980 года) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга.

Компания показала трейлер картины под названием «Доктор Сон» на YouTube-канале Warner Bros. По сюжету ясновидцу Дэнни Торренсу не удалось справиться с потрясением после произошедшей с его отцом много лет назад трагедии в отеле. Теперь он помогает пациентам хосписа «переходить дорогу на другую сторону», используя свое «сияние». Торренс знакомится с девочкой, которая рассказывает ему об энергетических вампирах, охотящимися за «сияющими» детьми.

Главные роли в картине исполнили Юэн Макгрегор («На игле», «Крупная рыба») и Ребекка Фергюсон («Девушка в поезде», «Снеговик»). Режиссером фильма стал Майк Флэнеган («Уиджи: происхождение сна», «Окулус»).

Стивен Кинг написал продолжение романа в 2012 году, заявив, что это стало для него вызовом, так как читатели могут вновь вспомнить «Сияние», к которому, возможно, они изменят свое отношение.

Картина «Сияние» вошла в рейтинг 100 лучших фильмов в жанре ужасов. Главные роли в ней исполнили Джек Николсон, Шелли Дювалл и Дэнни Ллойд. Сам писатель (Кинг) назвал экранизацию романа одной из худших адаптаций.