В Измайловском кремле в Москве произошел пожар
В Москве загорелся Измайловский кремль. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Москве в 22.14.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73 Ж, "Вернисаж в Измайлово", где по предварительной информации происходит загорание на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности. Здание 2-х-5-ти этажное», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС.
В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
По обновленной информации на 23.04, пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Проводится дальнейшее тушение.
Предварительно известно, что пострадавших нет. Очевидцами пожара стала компания молодых людей, которые праздновали свадьбу в Измайловском кремле. Они поделились видео в соцсетях, на котором сняты несколько пожарных машин, прибывших на место ЧП.