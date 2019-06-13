В Измайловском кремле в Москве произошел пожар

В Москве загорелся Измайловский кремль. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Москве в 22.14.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73 Ж, "Вернисаж в Измайлово", где по предварительной информации происходит загорание на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности. Здание 2-х-5-ти этажное», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

© МЧС РФ

По обновленной информации на 23.04, пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Проводится дальнейшее тушение.

© МЧС РФ

Предварительно известно, что пострадавших нет. Очевидцами пожара стала компания молодых людей, которые праздновали свадьбу в Измайловском кремле. Они поделились видео в соцсетях, на котором сняты несколько пожарных машин, прибывших на место ЧП.