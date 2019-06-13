И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана. По словам Баканова, его жена является украинкой, она жила и училась в школе Кривого Рога. Однако во время распада СССР Оксана поступила в российский ВУЗ и тогда же получила российский паспорт.

«Отмечу, тогда были времена кардинально иных отношений между Украиной и Россией. С 1998 года она живет и работает на Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства», - приводится заявление Баканова на странице СБУ в Facebook.

Баканов также добавил, что территорию России его жена не посещала с 2013 года. Кроме того, их семья не намерена обращаться за помощью к президенту Украины, чтобы ускорить процесс оформления украинского гражданства.

«Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьем телефоне нет номера президента. У Оксаны стойкая проукраинская позиция», - добавил и. о. главы СБУ.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В период предвыборной гонки 45-летний Баканов также возглавлял штаб Зеленского и был учредителем партии «Слуга народа».