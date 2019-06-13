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И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены

Валентина Пескова
02:31 13.06.2019
По словам Ивана Баканова, его супруга Оксана сейчас переоформляет гражданство, намереваясь получить украинский паспорт.
И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены
© Фото: Оксана Лазаренко Facebook

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана. По словам Баканова, его жена является украинкой, она жила и училась в школе Кривого Рога. Однако во время распада СССР Оксана поступила в российский ВУЗ и тогда же получила российский паспорт.

«Отмечу, тогда были времена кардинально иных отношений между Украиной и Россией. С 1998 года она живет и работает на Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства», - приводится заявление Баканова на странице СБУ в Facebook.

Баканов также добавил, что территорию России его жена не посещала с 2013 года. Кроме того, их семья не намерена обращаться за помощью к президенту Украины, чтобы ускорить процесс оформления украинского гражданства.

«Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьем телефоне нет номера президента. У Оксаны стойкая проукраинская позиция», - добавил и. о. главы СБУ.  

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В период предвыборной гонки 45-летний Баканов также возглавлял штаб Зеленского и был учредителем партии «Слуга народа».

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