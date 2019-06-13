СК возбудил дело после убийства жены экс-хоккеиста сборной России

По факту убийства жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова возбуждено уголовное дело, подозреваемым является старший сын супругов. По одной из версий, молодой человек напал на свою мать на глазах у младшего брата.

Происшествие случилось 13 июня в поселке Романовка Ленинградской области. Рядом с телом женщины обнаружили самого Максима Соколова-младшего с множеством ранений, сейчас юноша находится в реанимации.

Максим Соколов-Младший, как и его отец, хоккеист, парень выступает за СКА-1946.

Следователям еще предстоит разобраться в случившемся.