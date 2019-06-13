«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Киев не получал от Москвы предложений заключить мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» пока не получал никаких таких предложений», - отметил Витренко.

Он добавил, что если Украина получит соответствующее предложение, то обязательно его рассмотрит.

Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Заявление прозвучало на брифинге с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Речь идет о продолжающемся споре между российской и украинской компанией. В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.