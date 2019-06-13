В Польше появится американская военная база для тысячи солдат США

Польша создаст военную базу для размещения большего числа американских военных. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Вашингтон и Варшава подписали совместную декларацию, подтверждающую значительное сотрудничество в области безопасности между двумя странами.

Как сказал президент США, Вашингтон не будет направлять дополнительные войска в Европу, а увеличат военный контингент в Польше за счет перебрасывания сил из Германии.

На вопрос о том, сколько военнослужащих направят в Польшу, Трамп отметил, что американских военных из Германии или других мест перебросят восточнее. Трамп подчеркнул, что расходы по подготовке базы к эксплуатации берет на себя Польша.

«Не будет никаких дополнительных войск в Европу, мы перебросим их из другого места. Как вы знаете, у нас 52 тыс. военнослужащих в Германии», - пояснил он.

Как пишет издание Defence One, Дуда и Трамп достигли соглашения, что в Польшу направят дополнительно 1000 американских военных к уже дислоцированным 4000 военнослужащих США.

Американский военный контингент будет находиться в стране постоянно. Анджей Дуда заявил, что подписанный документ имеет «переломный характер».

Дональд Трамп рассказал, что Польша закупит у США более 30 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом он заявил перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой.

«Польша заказала от 32 до 35 F-35 в самой высокой модели», — объявил журналистам Трамп, пишет Reuters.

Частью программы официального визита президента Польша в США был просмотр полета истребителя. На глазах у Трампа и Дуды F-35 пролетел над Белым домом, затем развернулся у монумента Вашингтона и вернулся обратно.