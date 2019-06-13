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«Все поражались, какая дружная семья» - друг Соколова в шоке после убийства в семье хоккеиста

Наталья Вальханская
22:48 13.06.2019
Тело жены тренера СКА-1946 Максима Соколова обнаружили с перерезанным горлом в поселке Новая Романовка Ленинградской области.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ska1946, Вконтакте

Хоккейный комментатор, друг Максима Соколова Андрей Шестаков в разговоре со «Звездой» рассказал о семье бывшего голкипера сборной России, а ныне тренера СКА-1946, жена которого была найдена убитой в четверг, 13 июля.

В убийстве подозревают старшего сына экс-хоккеиста Максима, который играл в команде СКА-1946 под руководством отца. О его причастности к трагедии заявил младший сын Соколова. По предварительным данным, 18-летний Максим Соколов зарезал мать, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

По словам Шестакова, он шокирован подобными известиями, потому что знал эту семью и считал ее дружной. Он также рассказал, что у старшего сына Соколова в детстве было онкологическое заболевание и его долгое время выхаживала именно мама, так как отец играл в хоккей и не мог постоянно находится рядом.

«Я в шоке, в совершенном шоке, потому что я знал эту семью. Мы и с Максимом знакомы были давно, и я принимал участие в съемке фильма про Максима Соколова, это семь лет назад было в 2012 году, естественно, там было и про его семью. И все, кто снимали, все участники процесса, мы всегда поражались, какая дружная семья. Это первый момент. Второй момент, у старшего сына в детском возрасте обнаружили тяжелейшее заболевание онкологическое. И, конечно, врачи молодцы, врачи волшебники, но выхаживала его мама. После всех "химий", после лучевых терапий, его выхаживала фактически Ирина, супруга Максима, потому что Максим тогда еще играл. И третий момент, этот парень все-таки спортсмен, он же не какой-нибудь наркоман, который связался с компанией плохой и так далее. Такие семейные конфликты, даже трагические, к сожалению, не редкость, но вот в этой семье, я бы никогда не подумал, что такое может произойти», - сказал Шестаков.

В настоящее время 18-летний Максим Соколов находится в больнице в тяжелом состоянии, его младшего брата допрашивают следователи. Именно он вызвал на помощь соседей и полицию. Правоохранители пытаются восстановить последовательность событий. По факту убийства жены экс-вратаря СКА Максима Соколова возбуждено уголовное дело. 

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