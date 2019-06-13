Умерла исполнительница песни «Московские окна»

Известный актер Станислав Садальский сообщил в своем Instagram о смерти прославленной советской и российской певицы Ирины Бржевской.

Популярная в СССР артистка скончалась еще 17 апреля на 90-м году жизни, однако это событие осталось практически незамеченным в СМИ.

Садальский возмутился позицией журналистов и упрекнул их в том, что они проигнорировали ее кончину.

Актер высоко оценил талант Бржевской, отметил, что она была очень востребована в 1950-60-х годах и добавил, что всегда был большим фанатом исполнительницы.

Ирина Бржевская родилась в Москве, училась в ГИТИСе по специальности «артистка театра музыкальной комедии». Она была организатором ансамбля «Весна», с которым выступала до 1991 года. Самые известные песни в исполнении Бржевской – «Геологи», «Московские окна» и «Хороши вечера на Оби». В 1970-е годы была удостоена звания Заслуженная артистка РСФСР.