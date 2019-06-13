Опубликовано видео с места кровавой расправы в семье экс-хоккеиста сборной РФ

Ирину Смирнову, жену бывшего вратаря сборной России Максима Соколова убили в четверг, 13 июня в Ленинградской области. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в частном доме спортсмена, в поселке Новая Романовка.

На месте преступления находился старший сын Соколова - Максим. Он сейчас лежит в больнице с ранениями. По неподтвержденной информации, юноша убил свою мать, а затем попытался покончить с собой. Кадры с места событий публикует паблик Мэш на Мойке.

Младший сын спортсмена Арсений находится в шоковом состоянии. С ним ведут беседу следователи. В момент убийства молодой человек также находился в доме, где произошла трагедия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства ЧП выясняются, расследование продолжается.

Максим Соколов-младший тоже играет в хоккей за петербургский клуб «СКА-1946». Его отец - чемпион России и обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Авангарда». Игрок также завоевал серебряную медаль ЧМ - 2002 составе национальной сборной.