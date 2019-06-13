СКА отреагировал на убийство в семье тренера Максима Соколова

Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования в связи с трагедией в семье тренера молодежной команды СКА-1946 и бывшего голкипера сборной России Максима Соколова. Ранее стало известно, что под Санкт-Петербургом в коттедже найдена убитой жена Соколова, при этом в кровавой расправе подозревается старший сын спортсмена, 18-летний Максим, который является вратарем СКА-1946.

«В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий», - отметили в пресс-службе СКА.

В клубе подчеркнули, что готовы оказать помощь после трагического инцидента.