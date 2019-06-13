Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как подчеркивается в указе российского лидера, награда учреждена в ознаменовании Победы, чтобы отдать дань «глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Юбилейная медаль будет носить название «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Выполнят ее из металла серебристого цвета. Лицевую сторону награды украсит фигура воина-победителя с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!».

Медалью награждаются не только непосредственные участники войны, но и труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.