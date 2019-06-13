СМИ: сын экс-хоккеиста сборной РФ раскрыл подробности убийства матери

В доме бывшего вратаря сборной России Максима Соколова произошла страшная трагедия. Его жену Ирину убили в четверг, 13 июня. Сейчас в коттедже проводятся следственные мероприятия, выясняются детали преступления.

Тело женщины обнаружили с перерезанным горлом поселке Новая Романовка Ленинградской области. В убийстве подозревают старшего сына Максима, сообщает сайт «Комсомольской правды». Юноша якобы зарезал свою мать, а затем набросился с ножом на своего младшего брата Арсения, который тоже находился дома. По данным издания, в тот момент он еще не знал, что Максим уже убил Ирину.

«Не надо, я же тебя люблю», - приводит «КП» слова Арсения.

Расправившись с матерью, Максим якобы пытался покончить жизнь самоубийством. На его шее осталось много ран от удара ножом. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Младшего сына допрашивают следователи. Именно он вызвал на помощь соседей и полицию. Выясняются обстоятельства ЧП. Правоохранители пытаются восстановить последовательность событий. По факту убийства жены экс-вратаря СКА Максима Соколова возбуждено уголовное дело.