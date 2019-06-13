«Тихий и незаметный»: бывший тренер рассказал о хоккеисте, подозреваемом в убийстве

Хоккеиста СКА-1946 Максима Соколова-младшего подозревают в убийстве собственной матери. Экс-тренер спортсмена Евгений Михалкевич назвал бывшего подопечного спокойным, трудолюбивым и дисциплинированным. Об этом сообщает телеканал «360».

В разговоре с журналистами бывший наставник юноши вспомнил, что мать Соколова приходила на его матчи и конфликтов между ними не возникало.

Напомним, тело женщины обнаружили в поселке Романовка Ленинградской области 13 июня. Рядом с ней находился сам Максим Соколов-младший с многочисленными ранами, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.