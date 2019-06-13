В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.

Тесты проводились 12 июня на калифорнийской авиационной базе Эдвардс, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВС США. Отмечается, что прототип не имел взрывчатки и не был выпущен, на нем были только сенсорные данные.

Американские военные сообщили, что во время испытаний собирались данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на вооружение и на внешнее оборудование самолета.

Ракета AGM-183A создается в рамках программы DARPA Tactical Boost Glide. Под ее носитель ВВС США переоборудуют стратегические бомбардировщики В-52.