В МИД РФ отреагировали на нападение на танкеры в Оманском заливе

Министерство иностранных дел России поможет вернуться на родину 11 гражданам РФ, спасенным иранскими властями с загоревшегося в Оманском заливе танкера Front Altair, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что посольство РФ предпринимает все необходимые шаги для возвращения моряков в Россию. Власти Ирака осудили нападение на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous и призвали не допускать обострения напряженности в регионе.

Ранее стало известно, что в четверг, 13 июня, в Оманском заливе неподалеку от Ормузского пролива были атакованы два танкера. По одной версии они были торпедированы, по другой – подорвались на мине.

На судах находились 11 российских моряков, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Всех людей эвакуировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.