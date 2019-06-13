В Кремле ответили на вопрос о возможной реформе МВД

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет окончательных сужений о реформе МВД, отвечая на вопрос журналистов о необходимости изменить полицейскую систему в России после дела журналиста Ивана Голунова.

Пеков пояснил, что не стоит обобщать ситуацию, взяв за основу всего одно дело, но проанализировать произошедшее необходимо. Представитель Кремля отметил, что нужно дождаться результатов следствия.

Ранее стало известно, что Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Об этом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев.

Корреспондента Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, предъявив ему покушение на сбыт наркотиков. В ходе следствия доказать его виновность не смогли и 11 июня сняли обвинения.