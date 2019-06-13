Путин и Трамп смогут переговорить на саммите G20

Владимир Путин и Дональд Трамп смогут коротко переговорить на саммите «большой двадцатки», который пройдет в Японии 28 и 29 июня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он отметил, что не знает, готовятся ли коллеги из США к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что предложений об отдельной встрече глав двух государств от Вашингтона Москва не получала.