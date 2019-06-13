Римские каникулы: Питт и Энистон провели выходные в Италии

Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели выходные в Риме, виллу вдали от посторонних глаз сняли для пары Джордж Клуни вместе со своей супругой Амаль Аламуддин. Об этом сообщает портал New Idea.

Как пишет издание со ссылкой на источник, Клуни знает о намерениях Питта вернуть Энистон. Вместе актеры выглядели счастливыми, но об окончательном примирении говорить еще рано.

Бред Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году, брак пары продлился четыре года.