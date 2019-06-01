Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

В Антиохийском патриархате не исключают вариант созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

По словам викария патриарха Антиохии и всего Востока епископа Эрзурумского Кайса, патриарх Варфоломей допускает ошибку по отношению к ситуации на Украине.

«Если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», - цитирует РИА Новости представителя Антиохийского патриархата.

Он отметил, что, если в православном мире возникает желание собрать общецерковный Собор, то каждая церковь внутри определяется и достигает консенсуса по этому поводу, а потом направляет просьбу Константинопольскому патриарху о созыве Собора.

При этом это правило не является непреложным: любая православная церковь может достичь соглашения с другими церквями и созвать Собор.

Однако епископ Эрзурумский Кайс подчеркнул, что в Антиохийской церкви выступают за мир и не хотят радикального решения данного вопроса.

«Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую церковь», - добавил священник.

Напомним, «новая церковь» на Украине образовалась на «объединительном соборе» в декабре 2018 года после слияния двух неканонических структур, которые действовали в стране. Главой новой «автокефальной церкви» стал так называемый «митрополит» Епифаний Думенко. Украинская православная церковь, возглавляемая митрополитом Онуфрием, не стала участвовать в этом мероприятии.

Константинопольский патриарх Варфоломей шестого января передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Однако ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не имеет права ставить епископов и основывать приходы за границей. Также многие другие ограничения делают ее зависимой от Константинополя.

В РПЦ назвали эту «автокефалию» «пустышкой», а день передачи томоса – трагическим в истории мирового православия.