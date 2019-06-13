Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта
Проект закона о национальной стратегии в области развития технологий искусственного интеллекта необходимо внести до 30 июня.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров к концу текущего месяца подготовить проект Национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Интерфакс».
Правительству РФ необходимо утвердить проект закона о Национальной стратегии в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Кабмину также предложено заключить соглашения о развитии высоких технологий с крупнейшими представителями технологичного бизнеса, в том числе со Сбербанком, Ростелекомом, РЖД, Росатомом и Ростехом.