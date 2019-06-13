В РКН направили обращение, чтобы ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» подала обращения в Роскомнадзор и СК с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль».

«Хотя хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности, мотивация, сами поступки героев в нем, порядок взаимоотношения в учреждениях и коллективах, наконец, сам изображенный в сериале "моральный климат в советском обществе", являют собой пример абсолютной лжи», - говорится в сообщении.

По их мнению, речь идет не о художественном вымысле, а о намеренном оскорблении участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также фальсификации фактов и биографий.

«В сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO», - заявил глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович.

По его мнению, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к сериалу на всех ресурсах, а также возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера.

Сериал «Чернобыль» повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

Ранее работавший на месте аварии в Чернобыле врач раскритиковал сериал HBO.