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Град с яйцо и шквалистый ветер: ураган бушует на юге России

Татьяна Ляшко
18:44 13.06.2019
В Крыму и Краснодарском крае буйствует непогода: сильный ветер, ливень и град.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Анна Мельникова, crimea_24, Вконтакте

На юге России бушует непогода. На десятки городов обрушились ливень, град, ураган. Выходить на улицу небезопасно, мощными порывами ветра сбивает людей с ног.

В Краснодарском крае хлещет сильный ливень. Так, в Армавире градом повреждено большое количество автомобилей.

Водители со слезами на глазах наблюдают, как ледяные снаряды терзают любимые авто, а самые отчаянные выбегают на улицу, чтобы спасти свои машины, предварительно надев экипировку. Ураганный ветер и ливень ломают деревья, которые падают на автомобили.

В Крыму потоки воды несутся по улице с такой скоростью, что сбивают маленького мальчика. На кадрах, которые зафиксировал видеорегистратор, малыш падает и несется прямо под колеса соседнего авто.

Водитель троллейбуса и пассажирка стоящей рядом маршрутки успевают подхватить ребенка. Девушкой, которая протянула малышу руку помощи, оказалась медработник Зишан Эннанова. Она рассказала, что на принятие решения были отведены считанные секунды.

«Я сразу резко говорю - "откройте". Я понимаю, что и в маршрутку вода зайдет. Я говорю, пожалуйста, потому что, ну, вот он. Буквально в секунде от меня он пробежал. Успела схватить. Еще машина, слава Богу, не так близко была. Потому что могло быть все хуже», - отметила Зишан Эннанова.

Сейчас в Крыму ливни уже отступили, а в Краснодарском крае все еще действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня рек.

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