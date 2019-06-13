Как звучит голос Фриды Кало: в Мексике обнаружили редкую аудиозапись

В Национальной библиотеке звукозаписи Мексики обнаружили, вероятно, единственную аудиозапись голоса известной испанской художницы Фриды Кало. Об этом сообщает The Guardian.

На ней Фрида читает эссе о своем супруге, художнике Диего Ривере. По предварительным данным, файл сделан в 1953 или 1954 году. Эксперты продолжают изучать находку.

В 1925 году Фрида Кало попала в аварию, после которой осталась прикованной к постели. Однако физические ограничения не помешали ей писать картины, прославившие художницу на весь мир.