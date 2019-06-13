РФ предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом»
Данное заявление Новак сделал после переговоров с зампредседателем Европейской комиссии.
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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.
«С российской стороны, со стороны “Газпрома” предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», - сказал Новак.
Такое заявление глава Минэнерго сделал на брифинге по итогам переговоров с зампредседателем Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.
Напомним, 28 февраля прошлого года суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 миллиарда по транзитному контракту с «Нафтогазом». По итогам двух арбитражных производств в Стокгольме российская компания должна заплатить $2,56 миллиардов.