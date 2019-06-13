Вопросы сотрудничества: Путин прилетел в Бишкек на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где пройдет саммит ШОС. На взлетно-посадочном поле аэропорта Манас главу РФ приветствовал его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков. Владимир Путин попробовал традиционное национальное кушанье - баурсак - и тут же, в аэропорту, провел переговоры с президентом Киргизии.

В Бишкеке у Владимира Путина запланирована целая серия двусторонних встреч. Но начался визит с беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чья партия совсем недавно одержала победу на парламентских выборах в стране.

«Вы приезжали в Индию в прошлом году. Своего рода вы предсказали мою победу. Ваша вера и уверенность, которую высказывает такой близкий друг, как вы, для меня очень многое значит. Хочу искренне поблагодарить за это», - сказал Нарендра Моди.

Россию и Индию связывают совместные проекты в нефтегазовой сфере и ядерной энергетике. Наши специалисты возводят вторую и третью очереди АЭС «Куданкулам». За минувший год товарооборот между странами вырос почти на 20%. Во многом за счет тесных личных контактов.

«У нас впереди очень большая повестка дня. И не только в ходе работы беседы здесь, в Бишкеке, но и на различных площадках, которые мы имеем в виду использовать для дальнейшего общения. И, кроме всего прочего, я хочу пригласить вас в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года», - заявил Владимир Путин.

В преддверии своей поездки на саммит ШОС президент России дал интервью. Оно было посвящено укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и вопросам региональной безопасности. Первый вопрос - о позиции России в торговой войне США и Китая, о которой Владимир Путин говорил еще на ПМЭФ.

«У нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношения. К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами. Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. И, конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется. И, прежде всего, потому даже, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности», - уверен Путин.

Совсем недавно новые лидеры пришли к власти на Украине и в Казахстане. Но если недавно избранный президент Касым-Жомарт Токаев продолжит курс на сближение с Россией, то давать оценку заявлениям Владимира Зеленского Владимир Путин по-прежнему не спешит.

«Он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро. Что касается нашего взаимодействия с Украиной - считаю, что это неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа или, по-другому, между двумя братскими народами», - считает Путин.

В Бишкеке Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, лидерами Ирана и Монголии. А в пятницу в Душанбе примет участие в Совещании по мерам доверия и безопасности в Азии.