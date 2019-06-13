После мощного ливня Калининград ушел под воду: видео
Во второй половине дня 13 июня в Калининграде прошел мощный ливень, из-за которого под водой оказались десятки улиц.
Как сообщили автомобилисты, после сильного ливня залило улицы Буткова, Транспортную, Звездную, Комсомольскую, Гайдара, Пролетарскую, Нарвскую, Красносельскую, Карла Маркса, проспект Победы и другие дороги.
Видео, снятые на затопленных улицах, опубликовали пользователи в социальных сетях.
«Красносельская и ближайшие улицы - потоп нереальный, машины скрывает», - заявила участница группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в социальной сети во «ВКонтакте».
В пресс-службе мэрии сайту «Калининград.ru» сообщили, что в скором времени ситуация должна нормализоваться.
«Ливневая система не справляется с таким количеством осадков. В течение часа вода должна уйти с большей части дорог», - отметили в администрации.