Кремль прокомментировал ЧП с танкерами в Оманском заливе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил мнение Кремля о происшествии с двумя танкерами в Оманском заливе.
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Причины произошедшего ЧП в Оманском заливе пока никому неизвестны, поэтому делать выводы преждевременно. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так он ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на происшествие и ведутся ли контакты с ближневосточными странами по данному поводу.
Кроме того Песков пояснил журналистам, ведутся ли контакты с ближневосточными странами по данному поводу.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Кремль не может вести никаких контактов по поводу ЧП в Оманском заливе, это скорее дело внешнеполитического ведомства.
О происшествии стало известно утром 13 июня.