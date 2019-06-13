Кремль прокомментировал ЧП с танкерами в Оманском заливе

Причины произошедшего ЧП в Оманском заливе пока никому неизвестны, поэтому делать выводы преждевременно. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так он ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на происшествие и ведутся ли контакты с ближневосточными странами по данному поводу.

Кроме того Песков пояснил журналистам, ведутся ли контакты с ближневосточными странами по данному поводу.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Кремль не может вести никаких контактов по поводу ЧП в Оманском заливе, это скорее дело внешнеполитического ведомства.

О происшествии стало известно утром 13 июня.