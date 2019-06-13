«Восстановление прав делегации»: Россия поставила условия ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия настаивает на восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы. 26 июня состоятся выборы генсека. По мнению Володина, отсутствие участия в них России подвергнет сомнению его мандат, передает РИА Новости.

Это условие включат в заявку на участие в сессии. Она будет подписана Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ее подадут, если 24 июня ассамблея примет «без изъятий» резолюцию, гарантирующую делегации из России право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях.

«Если в этот день примут резолюцию, как она есть, то до конца дня мы можем подать заявку. Если резолюцию принимают с изъятиями, то отдельно решаем вопрос, едем или нет», - цитирует Володина ТАСС.

Володин подчеркнул, что в случае неполного подтверждения полномочий делегации в ассамблее, Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ.

Российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине, а также воссоединения Крыма с РФ. В октябре 2018 года, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с лета 2019 года из-за неуплаты членских взносов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье. Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме и без изъятий.