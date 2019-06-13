В честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашизма ДОСААФ проведет автопробег

На Поклонной горе в Москве 20 июня пройдет торжественный старт международного автопробега, который посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В качестве организаторов выступили ДОСААФ России и ДОСААФ Белоруссии, также поддержку оказывают органы государственной власти обеих стран, многочисленные общественные ветеранские и молодежные организации.

«Он спланирован и проводится с 20 июня этого года по первое июля от Москвы до Бреста, протяженностью 2400 километров. По европейской части России и Белоруссии», - рассказал «Звезде» статс-секретарь - заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськов.

Почетными гостями церемонии открытия станут представители правительства России, Министерства обороны РФ, депутаты Государственной думы и члены Совфеда, известные военачальники, члены Ассоциации Героев России, «Офицеров России», Союза десантников России, «Боевого братства», Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) и многие другие. Мероприятие откроет председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

Автоколонна финиширует у стен Брестской крепости-героя.

В ходе автопробега участники посетят ряд торжественных, культурно-массовых и мемориальных мероприятий. В программе также встречи участников «многодневки» с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, студентами, школьниками, кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в городах по маршруту автопробега. Автомобилисты оборонного общества через весь маршрут провезут гильзы с землей из городов-героев, а также городов воинской славы.

Целью автопробега является укрепление дружбы между братскими народами России и Белоруссии, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Войны, противодействие фальсификации истории, воспитание молодежи.