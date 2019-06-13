Власти оставшегося без воды под Иркутском города рассказали о ЧП

Авария в городе Шелехов Иркутской области произошла на пересечении автомобильной и железнодорожной трасс.

«Сложность данной аварии в том, что она случилась на магистральном коллекторе, через который осуществляется все водоотведение города. За последние двое суток после аварии под городом скопилось, по моим расчетам, порядка 50 тысяч кубометров воды», - прокомментировал ситуацию «Звезде» глава города Шелехов Сергей Липин.

По словам главы города, для того, чтобы аварию устранить, необходимо освободить от воды и глины место разрушения коллектора.

«Проблемой является то, что вся канализация, которая скопилась под городом именно в этом участке, давит на ту плотину, которую мы создали под землей в колодцах, поэтому малейший сбой в откачивании воды приводит сразу к наполнению этого участка», - рассказал «Звезде» глава города.

Горячая вода в городе отключена полностью, холодную воду развозят по городу в цистернах; кроме того, с 20 до 10 часов холодную воду подают в квартиры.

«Мы постарались уйти от максимальных неудобств, город остается без воды в то время, когда люди находятся на работе», - отметил глава города Шелехов Сергей Липин.

Канализационная авария в городе Шелехов произошла 11 июня.