Комитет Госдумы поддержал приостановку участия России в ДРСМД

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин внес документ в Госдуму 30 мая. В соответствии с законопроектом глава государства имеет право принять решение о возобновлении действия договора.

ДРСМД между Советским Союзом и Соединенными Штатами был подписан в декабре 1987 года. Документ запрещает двум странам испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (зона поражения от тысячи до 5,5 тысяч километров) и меньшей (зона поражения от пятисот до тысячи километров) дальности.

Кроме того, Москве и Вашингтону запрещено использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.