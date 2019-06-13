Появилось видео атакованного танкера, полыхающего в Оманском заливе

Associated Press публикует кадры танкера Front Altair, загоревшегося в Оманском заливе у берегов Ирана. На записи видно, что судно объято ярким пламенем, вокруг него стоят черные клубы дыма.

На борту танкера находились 11 российских моряков, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Всех людей эвакуировали и доставили на территорию Ирана, никто из них не пострадал.

Пожар на борту Front Altair начался после взрыва, вызванного, по одной из версий, попаданием торпеды. Вторая возможная причина ЧП - подрыв на мине.

Помимо этого пострадал еще один танкер - Kokuka Courageous. Судно следовало под флагом Панамы.