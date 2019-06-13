Первую женскую команду по практической стрельбе создали в ЗВО

Свыше 50 человек прошли отбор для участи я тренировках сборной команды. Военнослужащие приступили к тренировкам в тире и на тактическом полигоне по скоростной стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и скоростной стрельбе из автомата Калашникова.

Практическая стрельба из автомата Калашникова проводится с неудобных положений (лежа, стоя, с колена) по целям, установленным на дистанции до 150 м.

Также на втором этапе подготовительных стрельб стрелковые номера приступят к тренировкам по появляющимся и движущимся целям, в том числе и воздушным.

Тренировки женской команды наравне с мужской продлятся в течении месяца. За это время лучшие представители женской команды войдут в сборную отдельного гвардейского соединения специального назначения ЗВО и выступят на окружных и Всеармейских соревнованиях.