50 тысяч человек остались без воды в Иркутской области
Инцидент произошел 11 июня в городе Шелехов, авария случилась на канализационном коллекторе.
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В иркутском городе Шелехов произошла коммунальная авария, в результате которой почти пятьдесят тысяч человек остались без водоснабжения. Причиной произошедшего называют обрушившийся канализационный коллектор.
Авария произошла на глубине трех метров. Как «Звезде» сообщил источник в администрации Иркутской области, над ситуацией работают местные власти, подключено региональное Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта.
В городе идут поиски места аварии, для жителей осуществляют привоз воды.