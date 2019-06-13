50 тысяч человек остались без воды в Иркутской области

В иркутском городе Шелехов произошла коммунальная авария, в результате которой почти пятьдесят тысяч человек остались без водоснабжения. Причиной произошедшего называют обрушившийся канализационный коллектор.

Авария произошла на глубине трех метров. Как «Звезде» сообщил источник в администрации Иркутской области, над ситуацией работают местные власти, подключено региональное Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта.

В городе идут поиски места аварии, для жителей осуществляют привоз воды.