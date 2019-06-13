Глава российского Генштаба заявил о важности военного сотрудничества с Китаем

Военные России и Китая будут развивать двустороннее сотрудничество в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками КНР генерал-полковником Хань Вэйго в Москве.

По словам Герасимова, встреча в Москве будет содействовать дальнейшему укреплению доверительных отношений между вооруженными силами России и Китая.

Глава ГШ ВС РФ отметил, что военные ведомства двух стран регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, переговоры генеральных штабов, взаимодействуют по линии видов и родов войск и продолжают сотрудничество между военными учебными заведениями.

По его словам, благодаря усилиям лидеров РФ и КНР взаимоотношения двух стран выходят на высокий уровень и становятся важным фактором стабильности и мировой безопасности.

Хань Вэйго в свою очередь заявил, что Сухопутные войска НОАК готовы развивать сотрудничество с российскими коллегами.