Стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами туристов в Чикаго

В Чикаго под ногами туристов треснул стеклянный пол смотровой площадки на 103-м этаже Уиллис-тауэр. Данное здание является самым высоким небоскребом в городе, а также вторым по высоте в США, сообщает CBS.

Стеклянный аттракцион Skydeck дает возможность посетителям наблюдать за городом с 442-метровой высоты.

Когда треснуло стекло, на аттракционе находилась туристка с двумя детьми, никто из них не пострадал, но следующие посетители отказались заходить в стеклянную кабину.

Это не первый раз, когда лопается стекло аттракциона. В 2014 году произошел подобный инцидент, но, как заявили эксперты, это не представляет опасности. По их словам, лопается покрытие, а не стекло.