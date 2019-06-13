В авиакомпании «Россия» прокомментировали инцидент с вратарем «Зенита»

Авиакомпания «Россия» осудила резкую реакцию голкипера футбольного клуба «Зенит» Андрея Лунева, которая случилась в московском аэропорту Внуково, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«"Зенит" и "Россия" осуждает резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во Внуково», - сказано в сообщении.

При этом в авиакомпании отметили, что футболист уже принес извинения за свои слова в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании. Однако в пресс-службе «России» добавили, что перевозчик тщательно изучит все детали конфликта, поскольку для авиакомпании безопасность полетов – безусловный приоретит.

«Авиакомпания "Россия" отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающей рейсы компании и правоохранительных органов», - заключили в пресс-службе.

Напомним, вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Лунев устроил дебош в московской воздушной гавани при общении с сотрудниками авиакомпании «России» у стойки регистрации. В результате чего спортсмена отстранили от рейса. Мужчина грубо отвечал сотрудникам аэропорта, в итоге ему был назначен штраф. В отношении Лунева был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».