«Рейдерский захват конкурентов»: осужденную в Кувейте россиянку отпустили под залог

Осужденную в Кувейте россиянку Марию Лазареву выпустили под залог в 3,2 миллиона долларов. Об этом РИА Новости сообщил общественный защитник из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.

Женщину арестовали в ноябре 2017 года - ей вменяли неисполнение контракта и растрату госсредств. Сама Лазарева убеждена, что это дело - чистой воды заказ. «Звезде» удалось связаться с соотечественницей.

«Очень трудно провернуть такие сфабрикованные дела на таком высоком уровне, задачей которого являлось разрушить наш бизнес, отнять деньги. Я бы сказала, что это рейдерский захват конкурентов с помощью некоторых коррумпированных лиц в этой стране», - заявила Лазарева.

По первому делу суд Кувейта приговорил Лазареву к 10 годам тюрьмы. Ее защита подала апелляцию, и решение отменили.