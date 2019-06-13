Тучи саранчи кружат над голыми полями: кадры из Волгоградской области
Видео с последствиями ее нашествия публикуют пользователи в соцсетях.
© Видео: Raznoe Vo;gograd, Amir Amangeldiew, YouTube © Фото: Amir Amangeldiew, YouTube
В Волгоградской области поля атакуют полчища саранчи. Насекомые уничтожают все на своем пути.
Видео с саранчой и последствиями ее нашествия публикуют пользователи в социальных сетях. На кадрах видно, как вредители сбиваются в стаи и кружат над полями. Насекомые уже уничтожили первые всходы растений.
На другом видео запечатлено голое поле, которое будто устлано мертвой саранчой.