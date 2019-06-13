В Косово открыли памятник Мадлен Олбрайт в благодарность за бомбардировки Югославии

В столице непризнанной республики Косово открыли памятник бывшему госсекретарю Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт, передает Associated Press. Политик 20 лет назад была инициатором бомбардировок НАТО в Югославии.

Церемония проходила на центральной площади Приштины Скендерберг. В мероприятиях приняли участие Олбрайт, а также экс-президент США Билл Клинтон и генерал в отставке Уэсли Кларом, командующий Объединенными силами Северного альянса весной 1999 года.

Двадцать лет назад начались бомбардировки НАТО в бывшей Югославии. Военная операция, которая не была согласована с ООН, унесла жизни около двух тысяч людей, в том числе детей, еще тысячи получили ранения, пострадали памятники архитектуры и истории.

В ходе бомбардировок использовались запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном, что нанесло тяжелый ущерб экологии и здоровью людей.