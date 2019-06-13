Начальник Генштаба ВСУ: Украина отказалась от прохода через Керченский пролив

Украина не собирается сдавать свои позиции в Азовском море. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью «BBC Украина». На вопрос о возможности очередного похода украинских кораблей через Керченский пролив он ответил, что все решения «будут приниматься взвешенно».

«Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив - сначала нужно разобраться с тем, что произошло, ведь процесс еще не завершен. Но, конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море», - сказал Хомчак.

Он отметил, что одной из причин, по которым проход не готовится, является «недостаток людей».

«У нас нет стольких украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», - добавил начальник Генштаба.

25 ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Суда опасно маневрировали, а их капитаны не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате экипажи кораблей были задержаны и доставлены на берег, а катера и буксир арестованы.

Ранее МИД РФ принял решение обжаловать решение Международного морского трибунала, который постановил освободить украинских моряков.