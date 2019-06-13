Десантники из Волгоградской области поклонились иконе «Спас Нерукотворный» на главной высоте России

Военнослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ, дислоцированной на территории Южного военного округа (ЮВО), поклонились Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» в Волгограде на главной высоте России - Мамаевом кургане - в храме Всех Святых.

Также лику Христа поклонились новобранцы мотострелкового соединения ЮВО, члены семей военнослужащих, жители и гости Волгограда.

Безопасность иконы и ковчега с мощами святых круглосуточно обеспечивают военнослужащие роты почетного караула и военной полиции ЮВО.

Святой образ будет находиться в храме до 14 июня. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее икону передадут в Храм Казанской иконы Божьей Матери, расположенный в Буденновске, где она будет находиться с 15 по 21 июня.