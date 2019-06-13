Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Построим Храм Вместе! ТЕГИ

Десантники из Волгоградской области поклонились иконе «Спас Нерукотворный» на главной высоте России

Вадим Иванов
14:07 13.06.2019
Также лику Христа поклонились новобранцы мотострелкового соединения ЮВО, члены семей военнослужащих, жители и гости Волгограда.
© Видео: пресс-служба ЮВО © Фото: Пресс-служба ЮВО

Военнослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ, дислоцированной на территории Южного военного округа (ЮВО), поклонились Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» в Волгограде на главной высоте России - Мамаевом кургане - в храме Всех Святых.

Также лику Христа поклонились новобранцы мотострелкового соединения ЮВО, члены семей военнослужащих, жители и гости Волгограда.

Безопасность иконы и ковчега с мощами святых круглосуточно обеспечивают военнослужащие роты почетного караула и военной полиции ЮВО.

Святой образ будет находиться в храме до 14 июня. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее икону передадут в Храм Казанской иконы Божьей Матери, расположенный в Буденновске, где она будет находиться с 15 по 21 июня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата13.06.2019, 05:07
Виртуозное вождение огромных «Ярсов»: как военные водители сдают экзамен
Дата12.06.2019, 16:21
Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата11.06.2019, 14:17
Огненный «Лотос»: артиллерия ВДВ увеличивает дальность
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
14:07 В стране и мире
Видео
Десантники из Волгоградской области поклонились иконе «Спас Нерукотворный» на главной высоте России
23:30 Армия
Видео
Главный храм Вооруженных сил России украсят бронзовые барельефы
05:06 Армия
Видео
Летчики ЮВО поклонились иконе «Спас Нерукотворный» на Мамаевом кургане
17:22 Армия
Видео
Минобороны РФ: строительство Главного храма ВС РФ идет по графику
17:32 Армия
Видео
Десять горельефов украсят по периметру Главный храм вооруженных сил
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:43 Эксклюзив
«Жуткое течение»: пассажирка маршрутки рассказала, как спасла ребенка в Севастополе
14:28 Эксклюзив
Видео
«Починить поломанный ген»: российский ученый рассказал о планах по созданию «ГМО-детей»
14:27 В стране и мире
Главком ВСУ задал три вопроса об «Иловайском котле»
13:53 В стране и мире
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Голунова
13:40 Эксклюзив
Видео
SOS: опубликована аудиозапись с атакованного танкера в Оманском проливе
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
1:0. Артем Дзюба поймал карпа
Жители Сочи заметили на улице погибшего в СИЗО главаря кущевской ОПГ «Сергея Цапка»
Назван разрушающий почки витамин
«Он сошел с ума»: звезды «Уральских пельменей» об экс-участнике коллектива Нетиевском
Видео
Как отравился Алибасов: сын раскрыл новые подробности
Археологи обнаружили в гробнице майя ужасающие черепа
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.