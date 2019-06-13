В Питере прошла репетиция «Алых парусов»

В Санкт-Петербурге прошла репетиция выпускного вечера «Алые паруса», зрителями стали сотни горожан. В этом году символом праздника станет бриг «Россия».

Специально для прохода парусника на Неве развели Троицкий мост. Корабль прошел по реке, как это будет в день праздника в ночь на 24 июня.

Ожидается участие более 33 тысяч выпускников и более полутора миллиона жителей северной столицы.

Впервые праздник выпускников «Алые паруса» провели в 1968 году, однако, спустя несколько лет, его приостановили и возобновили только в 2005 году.