Экс-ведущий MTV Михаил Рольник отравился и впал в кому

Михаил Рольник, бывший ведущий программ Shit-парад и «12 злобных зрителей» на телеканале MTV, впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких, сообщает Baza. Журналист лежит в одной из московских больниц.

Рольника и его знакомого нашли во дворе на северо-западе столицы. По словам очевидцев, мужчины много выпили и несколько часов лежали на детской площадке без сознания. Горожане вызвали скорую.

Ведущий находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, Медицинское освидетельствование показало результат - 4,2 промилле. Его состояние оценивается, как критическое.